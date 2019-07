British Airways négocie avec ses pilotes pour éviter la grève

British Airways estime que sa proposition d'augmenter les salaires est "juste et généreuse". Les pilotes, eux, rappellent que la compagnie a réalisé d'importants bénéfices. British Airways fait partie du groupe International Airlines Group (IAG), qui possède également le transporteur espagnol Iberia. En 2018, le groupe a dégagé un bénéfice avant impôts de 3 milliards d'euros, en hausse de près de 9,8% par rapport à l'année précédente.





Le syndicat BALPA (British Airline Pilots' Association) qui représente 90% des pilotes de la compagnie, se donne jusqu'au 22 juillet pour se prononcer, ou non, pour une grève. Si l'option grève est retenue, compte tenu du délai légal de 15 jours entre le dépôt du préavis et le début de la grève, le mouvement pourrait démarrer dès le 5 août prochain, en plein cœur des importantes migrations estivales. Seuls les pilotes pourraient cesser le travail car le personnel de cabine a de son côté accepté la proposition salariale de la compagnie.