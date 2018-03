Brussels Airlines : 26 nouvelles destinations cet été

Brussels Airlines va lancer 26 nouvelles destinations cet été. Il s'agit de "la plus grande expansion de réseau dans l’histoire de la compagnie" . Le transporteur belge proposera à ses passagers de nouvelles destinations en Bulgarie, Cap-Vert, Croatie, Chypre, Égypte, Macédoine, Grèce, Monténégro, Maroc, Portugal et Espagne.

Les voyageurs auront ainsi accès depuis Brussels Airport à Burgas et Varna (Bulgarie), Chypre, Sharm-el-Sheikh, Hurghada et Marsa Alam (Égypte), plusieurs îles et destinations grecques, Ohrid (Macédoine) ou encore Tivat (Monténégro).



Le communiqué précise que "La croissance significative de l'offre de destinations de la compagnie est principalement due à l'intégration des activités de Thomas Cook Airlines Belgium et de deux de ses Airbus A320, ainsi qu'à la coopération plus étroite avec les tour-opérateurs Neckermann, Thomas Cook et Pegase, ce qui a conduit au total à près de 1.700 vols hebdomadaires vers des destinations court- et moyen-courriers (+9.67% de sièges par rapport à la même période en 2017) et à plus de 200 vols hebdomadaires sur les vols long-courriers cet été (+1.53% de sièges par rapport à l’été 2017)".



De plus, Brussels Airlines augmentera les fréquences vers les villes françaises d’Ajaccio, Bastia, Bordeaux et Nice. Les voyageurs d'affaires pourront ainsi profiter de 6 vols hebdomadaires entre Bruxelles et la Gironde et de 21 dessertes de la Côte d'Azur.



Par ailleurs, l'offre sera également boostée sur Athènes, Tel Aviv, Florence et Malaga.



Nouvelles destinations

Burgas (Bulgarie) 2 x semaine

Varna (Bulgarie) 2 x semaine

Rabil (Cap-Vert) 2 x semaine

Amilcar Cabral (Cap-Vert) 2 x semaine

Split (Croatie) 2 x semaine

Zadar (Croatie) 1 x semaine

Ghania (Crête) 3 x semaine

Girona (Espagne) 1 x semaine

Paphos (Chypre) 2 x semaine

Corfu (Grèce) 3 x semaine

Mikonos (Grèce) 1 x semaine

Santorin (Grèce) 1 x semaine

Kos (Grèce) 3 x semaine

Kalamata (Grèce) 1 x semaine

Zakynthos (Grèce) 2 x semaine

Sharm-el-Sheikh (Egypte) 1 x semaine

Marsa Alam (Egypte) 1 x semaine

Hurghada (Egypte) 3 x semaine

Tivat (Monténégro) 1 x semaine

Agadir (Maroc) 3 x semaine

Ohrid (République de Macédoine) 1 x semaine

Lanzarote (Espagne) 3 x semaine

Fuertaventura (Espagne) 1 x semaine

Almeria (Espagne) 2 x semaine

Menorca (Espagne) 1 x semaine

Reus (Espagne) 1 x semaine



Fréquences de vols augmentées

Ajaccio (France) 2 x semaine

Bastia (France) 2 x semaine

Bordeaux (France) 6 x semaine

Nice (France) 21 x semaine

Athènes (Grèce) 5 x semaine

Tel Aviv (Israël) 14 x semaine

Florence (Italie) 7 x semaine

Malaga (Espagne) 15 x semaine

Genève (Suisse) 38 x semaine