Brussels Airport : +2% en septembre

Brussels Airport a géré 2.444.753 passagers en septembre, soit 2,0% de plus qu'à la même époque l’année dernière. Il s'agit d'un nouveau record pour un mois de septembre.



La croissance concerne à la fois les liaisons court-courriers et internationales. Le trafic long-courrier a grimpé de 10% grâce à de nouvelles destinations (Hong Kong, Shenzhen et Shanghai) et à des fréquences plus élevées ou une augmentation du nombre de sièges (Dubaï, Bangkok et Kigali).



Le nombre de voyageurs locaux au départ a progressé de 4,3% par rapport à septembre de l’année dernière. Le nombre de passagers en transfert a diminué de 9,8% en raison de la réduction du nombre de vols de Brussels Airlines.



Au cours du troisième trimestre de 2018, la plate-forme belge a accueilli 7,6 millions de personnes, soit une croissance de 3,1% par rapport au troisième trimestre de 2017.