Brussels Airport : 2017 a été une année record

Brussels Airport a accueilli 24.783.911 voyageurs en 2017, soit une augmentation de 13,7% par rapport à 2016, année marquée par les attentats du 22 mars et une hausse de 5,6% par rapport à la précédente année record de 2015 qui est plus référente. La plate-forme ajoute "Tant le nombre de passagers à l’embarquement (+15,0%) que le nombre de passagers en transfert (+9,9%) ont considérablement augmenté par rapport à 2016, ce qui confirme le développement de Brussels Airport en tant que hub".



Ces chiffres positifs s’expliquent par la croissance du réseau de destinations proposées sur l'installation, le recours à de plus gros appareils sur différentes liaisons, de meilleurs taux d’occupation et la forte croissance de Brussels Airlines.



Juillet a été le meilleur mois de toute l’histoire de l'aéroport avec plus de 2,5 millions de passagers. Par ailleurs, c'est également en juillet que le cap des 90.000 voyageurs par jour a été franchi pour la première fois et un nouveau record a été battu le 28 juillet avec 94.305 passagers.



+2% en décembre

Au mois de décembre 2017, l’aéroport a géré 1.717.855 voyageurs, un record pour le dernier mois de l’année. Ce nombre de passagers représente une hausse de 2,0% par rapport à la même époque l'année précédente. La croissance s’explique surtout par la croissance des longs courriers et la reprise des vols vers la Tunisie et l’Égypte, ainsi que par la croissance de Brussels Airlines.