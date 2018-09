Brussels Airport : +3,4% en août

L'aéroport de Bruxelles a accueilli près de 2,6 millions de passagers en août, soit 3,4% de plus qu’en août 2017. Après juillet, c’est la deuxième fois de l’année que la piste belge gère plus de 2,5 millions de voyageurs sur un mois. Cette croissance s’explique notamment par le dynamisme des dessertes vers la Turquie, l’Égypte et la Tunisie.



La trafic long-courrier a progressé de 16% en août. Les plus fortes hausses sont enregistrées en Asie et dans la région du Golfe grâce à de nouvelles destinations (Hong Kong, Shenzhen et Shanghai), ainsi qu’à une augmentation des fréquences et des capacités sur les vols vers Dubaï, Bangkok et Doha.



Le nombre de voyageurs locaux au départ a grimpé de 5,3% par rapport à la même période l’année dernière. Le nombre de passagers en transfert affiche une baisse de 4,8% en raison de la diminution du nombre de vols de Brussels Airlines.



La plate-forme précise "La croissance durant la seconde moitié d’août est positivement influencée par les passagers au départ vers le pèlerinage annuel de l’Hajj vers l’Arabie Saoudite. Le trafic du mois d’août a cependant été négativement impacté par la grève chez Ryanair".