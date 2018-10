Brussels Airport : la grève des douaniers se poursuivra au moins jusqu'à vendredi

"Il y aura à nouveau des actions demain (vendredi, NDLR), à moins que nous recevions soudain un signal positif du ministre des Finances"

Les douaniers de l'aéroport de Bruxelles poursuivent leur grève du zèle entamée mercredi. Les passagers à l'arrivée sont systématiquement contrôlés. Ces actions, réalisées de 7h à 12h, se répercutent sur les files d'attente aux frontières.Marc Nijs du syndicat chrétien ACV Openbare Diensten a ajoutéIl n'est pas exclu, non plus, que le mouvement continue durant le week-end.Les grévistes dénoncent le manque de personnel aux services qui contrôlent les biens et les personnes.