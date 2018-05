Brussels Airport : plus de 2,25 millions de passagers en avril

Brussels Airport a accueilli 2.253.476 passagers en avril 2018. Cela représente une hausse de 5% par rapport à la même époque l'année dernière. Un record principalement dû à la forte augmentation du nombre de voyageurs locaux (+5,6%). De son côté, le nombre de passagers en transfert se stabilise (-0,6%), après la forte hausse de l’été dernier.



Le trafic aérien poursuit sa croissance avec une augmentation du trafic intra-européen de Brussels Airlines et une forte progression des vols intercontinentaux avec le lancement de plusieurs nouveaux longs courriers, principalement ceux de Cathay Pacific (nouvelle compagnie), Emirates (2e vol quotidien), Hainan Airlines (nouvelles destinations, Shanghai et Shenzhen), Rwandair (nouvelle compagnie), ainsi que United Airlines et Ethiopan Airlines qui offrent des capacités de sièges supplémentaires.