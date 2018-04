Brussels Airport : nouveau record au 1er trimestre

Brussels Airport affiche un nombre record de passagers au premier trimestre de 2018 avec plus de 5,2 millions de voyageurs. Cela représente une croissance de 5,1% par rapport à la même période de l’an dernier.



Le nombre local de passagers à l’embarquement a augmenté de 3,7%. L'activité a été portée par le long-courrier et les passagers en transfert qui ont fortement augmenté (+ 13,4%). Cette hausse est due à la forte expansion du réseau intercontinental de Brussels Airport, en particulier vers l’Asie et la région du Golfe.



Par ailleurs, la plate-forme a géré 1 961 759 passagers en mars, soit une augmentation de 4,4% et un nouveau record pour le mois de mars. Le nombre de passagers embarqués localement présente une hausse de +4,7% tandis que le nombre de voyageurs en transfert a grimpé de +13,7%). Brussels Aiport explique "La croissance du nombre de passagers à l’embarquement localement a été influencée positivement par le début des vacances de Pâques dans la dernière semaine du mois. Cette forte croissance est principalement le fait de TUI fly. La hausse du nombre de passagers en transfert est due à la poursuite du développement de Brussels Airport en tant que hub de Star Alliance grâce, entre autres, à Brussels Airlines".



Les compagnies de vols long-courriers affichent une croissance de 28 % par rapport au mois de mars de l’an dernier.