Bruxelles : sécurité renforcée du 17 au 19 octobre

Les forces de l'ordre belges installeront un périmètre de sécurité dans le quartier du Conseil européen lors du Sommet européen des chefs d’État et de gouvernement de l'Union européenne ainsi que du Sommet ASEM (Asia-Europe Meeting), prévus du 17 au 19 octobre 2018. Seules les personnes autorisées pourront pénétrer dans la zone.



Limites du périmètre de sécurité

Un périmètre de sécurité sera mis en place les 17, 18 et 19 octobre :

- rond-point Schuman

- rue Froissart, entre la rue Belliard et le rond-point Schuman

- rue de la Loi, entre le rond-point Schuman et le "Résidence Palace"

- rue Juste Lipse



Attention : Seuls les véhicules accrédités par les services du Conseil de l’Union européenne et par les services de police pourront accéder au périmètre de sécurité. Uniquement par l'avenue d'Auderghem. Les autres accès sont limités aux véhicules prioritaires. Les livraisons ne seront pas autorisées. Les sacs poubelles, vélos et terrasses ne pourront pas être mis sur les trottoirs dans le périmètre de sécurité.



Circulation locale

Certaines rues seront également mises en circulation locale :

- rue Archimède entre la rue Stévin et le rond-point Schuman

- avenue de Cortenbergh, entre la rue Stévin et le rond-point Schuman

- rue de la Loi, entre l'avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman

- avenue d'Auderghem, entre la rue Belliard et le rond-point Schuman

- rue Breydel



Stationnement interdit en surface

- dans les différents périmètres de sécurité

- dans les rues à circulation locale

- chaussée d’Etterbeek, entre la rue Belliard et la rue Van Maerlant

- rue Van Maerlant

- rue Belliard, entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem



Transports en commun

Les lignes de bus de la STIB et De Lijn qui circulent à l'intérieur du périmètre de sécurité seront déviées.