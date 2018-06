Business Table recrute un Account Manager H/F

Ci dessous le PDF de cette annonce à télécharger

Au sein du service réservation, sous la responsabilité du responsable de pole, vous êtes responsable d'un portefeuille de clients grands comptes. Vous poursuivez des objectifs d'accroissement de la satisfaction client, de développement de la profitabilité de vos comptes par la vente de service de repas d’affaires, de traiteurs et Journées d’études / Séminaires.Principales tâches• Piloter et organiser votre action commerciale afin de fidéliser et développer vos comptes,• Organiser et conseiller nos clients sur leurs évènements professionnels (MICE/Repas d’affaire…)• Elaborer des propositions et devis adaptés aux besoins des clients• Etre force de négociation auprès de nos partenaires (Restaurants, Traiteurs, Salles de séminaires…)• Etre responsable projet de la prise de brief à la réalisation / facturation (A à Z)• Etre en charge de la coordination de vos évènements (visites de repérage, accueil des clients sur place dans certains cas)• Etre le garant du taux de transformation des propositions commerciales (depuis la prise de brief, la négociation jusqu’à la conclusion de la vente)• Développer en permanence une parfaite connaissance des partenaires afin de les commercialiser auprès de nos clients• Suivre et développer le Chiffre d’Affaires, la marge et le délai de réponse sur vos clients sociétés• Construire une relation forte avec les Grands Comptes afin de les fidéliser- Vous justifiez d’une d'expérience dans le domaine du métier du MICE/ repas d’affaire sur des grands comptes. Vous avez l'expérience du B2B.- Vous êtes autonome et organisé, vous avez le goût du challenge commercial et une forte sensibilité à la relation clients.- La négociation doit être votre force- Vous maîtrisez les outils Excel, Powerpoint, Word- Idéalement, vous justifiez d’une expérience dans l’univers du voyage d’affaires, de l’événementiel, dans laquelle vous avez acquis une bonne maîtrise des offres de restaurations, traiteurs et de la relation clients.- Votre dynamisme, votre charisme, votre capacité de persuasion, vos qualités organisationnelles et relationnelles, sont vos atouts majeurs.Lieu de travail : PARISInformations salariales : Salaire selon expérience / Prime très attractiveDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : benoit.poron@businesstable.fr - par courrier à :8 place Boulnois75017 ParisRéférence à indiquer sur l'enveloppe : M2106182