Business Travel : Les nouvelles générations sont-elles plus difficiles à manager ?

L'agence CBT Conseils se penche sur l'évolution comportementale et sociétale dans le marché du voyage d'affaires. Pour 45,5% des sondés, les nouvelles générations ne sont pas plus difficiles à manager que les autres, cependant elles sont à 56,5%, plus difficiles à fidéliser. Elles sont également qualifiées de plus collaboratives, mais plus individualistes et semblent s'ennuyer vite.