jusqu'au : 31/07/2018 00:00Nom de l'entreprise qui recrute : AirPlus InternationalSite internet du recruteur :Afin de répondre à la forte croissance de nos activités, nous recherchons pour notre bureau de Paris un Business Developer dont les• L’acquisition de nouveaux clients Agences de Voyages• Le suivi et le développement d’un portefeuille de clients existants• La recherche d’opportunités commerciales auprès de nos partenaires pour les équipes ventes Corporate• L’animation du réseau de partenaires dont le portefeuille vous sera attribué• Activité de vente et de suivi commercial :Vos cibles seront constituées de prestataires de voyages susceptibles d’utiliser les solutions de paiement AirPlus : agences de voyages affaires et loisir, Tour Operateurs, agences en ligne, plateformes hôtelières, agences évènementielles… Votre territoire sera la France entière.Vous serez responsable du cycle de vente complet de nos solutions.Vous serez également chargé de suivre et développer un portefeuille de clients existant composé d’agences de voyages : mise en place d’un suivi régulier et identification des potentiels de croissance et ventes additionnelles.• Développement des partenariats avec les acteurs du voyage :Vous négocierez des accords de référencement et poserez les bases d’une coopération optimale avec les acteurs du voyage.Vous serez l’ambassadeur d’AirPlus pour que nos solutions soient préconisées auprès de leurs clients Entreprises et veillerez à ce que les opportunités soient efficacement exploitées par les équipes Ventes. Vous assurerez un reporting régulier auprès de vos interlocuteurs.Vous optimiserez la qualité de données en travaillant avec les différents services d’AirPlus et coordonnerez les différentes actions en interne pour mettre en place les conditions d’une bonne collaboration technique.Vous êtes doté d’un véritable esprit de « chasseur » et de conquête de nouveaux marchés.Vous bénéficiez d’une expérience de 3 ans minimum dans des fonctions de vente BtoB, idéalement acquise dans le secteur du Tourisme.Doté d’un excellent relationnel, vous aimez travailler en équipe.Une expérience en gestion de projet est un plus.Vous êtes très autonome et capable de travailler en home office.Anglais courant.Permis B obligatoire.Lieu de travail : ParisInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : amarchois@airplus.com