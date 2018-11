CFF : nouveaux horaires et nouveaux trains en décembre

Les CFF adopteront de nouveaux horaires à partir du 9 décembre 2018. Le programme proposera jusqu’à quatre trains grandes lignes par heure et par direction sur le tronçon entre Saint-Gall et Zurich aux heures de pointe du matin et du soir, et ce du lundi au vendredi. Ainsi pendant ces périodes de forte affluence, les voyageurs bénéficieront d'un service direct de Zurich à Saint-Gall sans arrêt après Winterthour toutes les demi-heures d’une relation.



Entre Zurich et Romanshorn, le temps de trajet sera raccourci de maximum quatre minutes.



La Suisse centrale profitera de son côté d’une correspondance directe jusqu’au pôle économique et universitaire de Winterthour via Zurich. Sur l’axe nord-sud, des relations directes en début de journée de Bâle à Locarno via Lucerne et le tunnel de base du Saint-Gothard seront offertes quotidiennement.



En Suisse romande, l’introduction de la cadence au quart d’heure entre Lancy-Pont-Rouge et Coppet va constituer la première étape du Léman Express.



En transport international, dix paires de trains au total seront prolongées chaque jour sur la ligne Bienne–Delle jusqu’à Belfort-Montbéliard TGV, où les voyageurs pourront en règle générale prendre le TGV à destination de Paris, Lyon, Luxembourg ou Marseille.



La compagnie ferroviaire suisse précise dans son communiqué "En Allemagne, les travaux d’aménagement et d’électrification sur le tronçon entre Geltendorf et Lindau (D) de la ligne Zurich–Munich vont se poursuivre comme en 2018. En raison de ces travaux d’envergure, l’offre de trains EuroCity passera provisoirement de quatre à trois paires de trains par jour. En remplacement des liaisons supprimées, l’offre de bus InterCity va être développée. L’ensemble des trains EuroCity circuleront via Kempten (Allgäu), prolongeant leur temps de parcours d’environ 20 minutes. Une fois les travaux terminés, en principe fin 2020, six trains circuleront chaque jour dans les deux sens entre Zurich et Munich. Le temps de trajet passera de quatre heures et demie à trois heures et demie".



Des nouveaux trains rouleront sur l’axe est-ouest

Le nouveau programme des CFF, mis en place le 9 décembre prochain, marquera aussi l'arrivée du train Duplex TGL sur l’axe est-ouest entre Saint-Gall, Berne et Genève-aéroport (IC 1). Cette rame offrira aux passagers un plus grand confort et un nombre de places assises plus important. Les compositions qui y circuleront, pourront ainsi atteindre 400 mètres de long et 1300 places assises.



Ces trains comprendront des zones de service comme des voitures-restaurants et des voitures-familles, ainsi que des zones multifonctions pour les passagers à mobilité réduite, le chargement des vélos par les voyageurs et les bagages.



Le duplex TGL roulera en outre comme InterRegio (IR) sur la ligne de l’IR 13 et de l’IR 37, soit sur le tronçon Bâle–Zurich gare centrale–Saint-Gall–Coire. "Grâce à la prolongation de l’IR 13 en tant qu’IR 37 jusqu’à Bâle pour de nombreuses courses, les clients de l’IR 37 profiteront également de ces nouveaux trains sur le tronçon Zurich–Aarau–Bâle" , ajoute le communiqué.



Le changement d’horaire s’accompagnera également d’une extension de l’offre de service : le personnel d’accompagnement sera présent de bout en bout sur l’ensemble des trains grandes lignes et les voyageurs pourront profiter d’une offre de restauration dans tous les trains IC et EC de 6h30 à 21h00.