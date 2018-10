CFF : temps de trajet allongé entre Lausanne et Genève Aéroport, ce week-end

En raison de travaux de modernisation des voies à Renens, la compagnie ferroviaire suisse CFF remplace les trains grandes lignes entre Lausanne et Genève-Aéroport par des trains-navettes les 13 et 14 octobre. Ils circuleront tous les quarts d’heure.



Ces rames rouleront comme des RegioExpress, avec des arrêts à Lausanne, Renens, Morges, Allaman, Rolle, Gland, Nyon, Coppet, Genève et Genève-Aéroport. Les temps de parcours entre Lausanne et Genève seront donc prolongés d’environ 15 minutes. Par ailleurs, le trafic sera allégé durant la nuit de samedi à dimanche.



Les trains ICN Zurich–Genève-Aéroport circuleront normalement. Les ICN St-Gall-Lausanne seront déroutés sur Morges, avec correspondances par trains-navettes pour Lausanne.



En trafic international, les EuroCity à destination de l’Italie sont supprimés sur le parcours Lausanne–Genève. Les TGV au départ de Lausanne rouleront selon un horaire modifié.



Les rames des lignes S1, S2, S3 et S4 et S5 sont supprimées entre Lausanne et Renens, les voyageurs emprunteront les trains-navettes. Les trains du RER Vaud des lignes S3 et S4 seront en outre remplacés entre Renens et Allaman par un service de bus.



Dans la nuit du samedi au dimanche, de 0h40 à 4h40, les trains seront remplacés par des bus entre Lausanne et Morges et entre Lausanne et Bussigny.



Les CFF précisent "Durant le week-end, plus de 150 personnes poseront 180 mètres de nouvelle voie et 700 mètres de ligne de contact. Quelque 600 tonnes de ballast seront également mis en place".