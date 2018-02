CFF : un nouveau train duplex grandes lignes

Le nouveau train duplex grandes lignes des CFF a pris en charge ses premiers voyageurs. Dans un premier temps, les trains circuleront comme InterRegio sur le tronçon Zurich–Berne et/ou comme RegioExpress sur le tronçon Zurich–Coire. Les nouvelles rames seront ensuite introduites de manière échelonnée sur la ligne Saint-Gall–Berne–Genève Aéroport et sur d’autres lignes InterCity.



Les CFF expliquent : "L’objectif est de multiplier les expériences avec les nouveaux trains afin d’optimiser la maturité technique des véhicules ainsi que les processus d’exploitation d’ici au changement d’horaires de décembre 2018".



Le nouveau matériel comporte jusqu’à 1.300 places assises. Le train permettra ainsi d’accroître les capacités sur les lignes très fréquentées. Les voyageurs d'affaires retrouveront à bord un aménagement intérieur clair et spacieux, des prises à chaque place assise en 1re et en 2e classe, des compartiments et des toilettes accessibles en fauteuil roulant, des WC dotés de tables à langer et des emplacements pour poussettes et vélos dans tout le train.



Les trains circulant comme InterCity comporteront également une voiture-familles et une voiture-restaurant. Les CFF ajoutent : "Les voitures étanches à la pression permettront de réduire la sensation désagréable de pression dans les oreilles survenant dans les tunnels et lors de croisements de trains à vitesse élevée. Les nouveaux véhicules sont en outre équipés d’un nouveau dispositif technique qui permettra d’augmenter la vitesse dans les courbes et de réduire le temps de trajet. Grâce à des moteurs de dernière génération peu gourmands en énergie, les rames automotrices pourront accélérer rapidement sans consommer trop d’énergie".



Avant la mise en route des trains, la compagnie ferroviaire suisse a dû faire face à une polémique concernant l'accessibilité des rames. "Le 14 février 2018, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a en effet décidé que les CFF pourraient dans un premier temps faire circuler six de leurs nouveaux trains avec des voyageurs. Cette décision fait suite au recours déposé par une organisation de défense des handicapés contre l’autorisation d’exploitation temporaire délivrée par l’Office fédéral des transports (OFT".