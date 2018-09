CWT M&E : 5 à 10% en plus pour le MICE en 2019

Le secteur du MICE devrait enregistrer une hausse de la demande d'événements de 5 à 10% en 2019 selon CWT Meetings & Events.



"L’industrie mondiale des réunions et événements peut s’attendre à une année 2019 très prospère" , a expliqué Kurt Ekert, CEO de Carlson Wagonlit Travel. "Outre une demande mondiale croissante, nous prévoyons également une hausse des tarifs hôteliers mondiaux de 3,7 % et des prix de vols de 2,6 %" .



Face à cette demande en hausse, l’anticipation sera encore plus essentielle. "Pour réserver des réunions ou activités événementielles, il faudrait s’y prendre au moins 30 jours à l’avance pour les petits groupes et au moins 75 jours pour les grands groupes. Dès lors qu’ils sortent de ces fenêtres de réservation, les acheteurs s’exposent à renoncer à 5 à 10% d’économies potentielles" .



La gestion stratégique des réunions (Strategic Meetings Management - SMM) gagnera du terrain en dehors de l’Amérique du Nord, où elle est plus mature. Les données montrent que la gestion stratégique des réunions peut réduire de 22% le temps consacré au sourcing et permet de réaliser, en moyenne, 19% d’économies supplémentaires sur les nuitées.



"Le SMM fait pencher la balance en faveur des clients en concentrant les achats vers des fournisseurs privilégiés et en analysant la demande en vue de déterminer les meilleurs moments pour obtenir les meilleurs sites, hôtels et vols, et ainsi verrouiller les meilleurs prix" , affirme Cindy Fisher, vice-présidente et responsable internationale de CWT M&E.



La technologie au rendez-vous en 2019

La technologie jouera également un rôle prépondérant en 2019. L’innovation se développe rapidement dans ce domaine. Elle permet de créer des expériences plus engageantes et de réaliser des formations plus ciblées, tout en améliorant la saisie et l’analyse des données. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle, les médias sociaux stimulateurs d’engagement, les applications ad hoc et les microsites sont quelques-unes des technologies qui investiront tout le secteur des réunions et événements.



Les nouvelles technologies permettent de suivre de façon plus intelligente le retour sur investissements (ROI) et le retour sur objectifs (ROO) : par exemple, en utilisant des données permettant d’affiner la valeur liée aux programmes de réunions et en réservant le transport de groupe avec des applications et des outils de réservation en ligne.



Ces plates-formes peuvent être intégrées dans le processus d’inscription à l’événement et donnent aux participants la possibilité, en un seul point, d’accéder aux vols et hôtels préférés. La gestion des réservations en ligne, comme c’est le cas pour les voyages d’affaires en général, contribuera également à réduire les coûts pour les clients. Une autre tendance en matière de transport de groupe sera de faire appel à des fournisseurs à rayonnement international.



L’expérience des participants au cœur des événements

En plus de l'innovation technologie, les professionnels du MICE observeront une demande croissante d’espaces et d’activités originaux, plus particulièrement sur les marchés matures des incentives aux États-Unis et en Europe.



Les fournisseurs veulent rendre l’expérience encore plus mémorable. Les hôtels investissent dans leurs capacités à accueillir des réunions et des événements. L’utilisation d’espaces extérieurs inhabituels comme les maisons perchées dans les arbres, les rooftops et même les îles, ainsi que la "festivalisation", seront des tendances-clés pour 2019.



Les contenus événementiels feront également l’objet d’une réorientation majeure en 2019 avec le développement de nouveaux formats : associer les participants à la création de contenus via des questionnaires et les impliquer dans l’identification des thèmes et le choix des conférenciers. Ces derniers seront moins susceptibles d’être choisis en fonction de leur notoriété. "TED Talks a institué une toute nouvelle façon de présenter l’information, en mettant l’accent sur les connaissances, la compréhension du marché et la connexion émotionnelle avec l’auditoire" , explique CWT M&E.