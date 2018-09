CWT a une nouvelle DRH France, Belgique et Luxembourg 

Vanessa Milot, 39 ans, est en charge du management local de l’équipe RH de CWT, à l’exception de la paie et de l’administration du personnel, depuis le 1er juillet. Elle est également en charge des relations sociales au sein des trois pays qui font partie de son périmètre : la France, la Belgique et le Luxembourg et travaille en collaboration avec le Centre de Services Partagés RH. Vanessa est basée à Paris et reporte directement à Morgan Butty, VP Human Resources, Global Labor Relations.



Vanessa compte 16 années d’expérience dans la gestion des ressources humaines. Dans le cadre de sa dernière expérience, elle occupait la fonction de DRH France au sein de Fircosoft (Fintech) et assumait l’ensemble des aspects de la gestion des ressources humaines. Auparavant, elle a travaillé en RH au sein de différents secteurs d’activité (banque, automobile, grande distribution et packaging) sur les zones France, Suisse, Benelux et Irlande. Elle est diplômée d’un MBA Gestion d’entreprise et Management de l’Université de Waikato.