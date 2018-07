CWT traque les prix pour les Travel Managers

La technologie de Price Tracking de CWT surveille et analyse en permanence les prix des billets d’avion et des chambres d’hôtels, pour les comparer aux réservations déjà réalisées. Dès qu’une économie potentielle est repérée, la TMC modifie la première réservation en tenant compte de l’option la plus avantageuse, fournissant ainsi aux clients la meilleure offre possible.



“Cette technologie permet à nos clients d’économiser jusqu’à 2% de leurs dépenses ” a expliqué Patrice Simon, Vice President & CTO Innovation and New Product Development de CWT. “De plus, cette technologie est en grande partie automatisée, elle fonctionne 24h/24 et permet de réaliser des économies quotidiennement”.



Le service Price Tracking est le résultat d’une collaboration entre CWT et Yapta, un fournisseur d’analyse de prix de vols et d’hôtels.



Actuellement, les conseillers de CWT modifient manuellement les réservations d’un itinéraire sur vingt environ, pour obtenir un vol ou un hôtel à un tarif inférieur. Automatiser entièrement ce processus permettrait de doubler ce taux selon la TMC. Elle prévoit de déployer Price Tracking partout dans le monde au cours des 18 prochains mois.