Canicule : Thalys interrompt la vente de billets

La compagnie ferroviaire Thalys a annoncé sa décision de fermer les ventes sur toutes ses lignes vendredi 26 juillet et a demandé à ses usagers de reporter leur voyage à cause de problèmes causés à ses infrastructures par la vague de chaleur. "En raison de graves perturbations dues à des conditions climatiques exceptionnelles, nous sommes obligés de fermer les ventes sur toutes nos lignes. Nous conseillons à nos voyageurs de reporter leur voyage", a expliqué la compagnie en présentant ses excuses sur son compte Twitter et sur son site Internet.



Mercredi, un Thalys reliant Dortmund à Paris avait été immobilisé en Belgique à la suite d'une rupture de caténaire.