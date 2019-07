Canicule : la SNCF prévoit des perturbations

Dès que le thermomètre menace de dépasser les 35 degrés, la SNCF active son plan «fortes chaleurs». Un plan qui concerne, en premier lieu, la sécurité : contrôle des rails qui se dilatent sous l'effet des températures élevées et surveillance des câbles électriques qui peuvent se détendre et compromettre la circulation des trains. Si le mercure montre trop haut, les trains circulent à vitesse réduite ou sont même tout simplement annulés. Dans ce cas, des services de substitution par cars et même par taxis sont mis en place.