Canicule : risque de perturbations dans les transports

La chaleur peut dilater et déformer les rails ce qui oblige, par sécurité, à ralentir le trafic. Elle peut dilater et déformer les rails ce qui oblige, par sécurité, à faire diminuer la vitesse des trains et donc de ralentir le trafic. De nombreuses pannes et dysfonctionnements dans les systèmes utilisés aussi bien par la RATP que par la SNCF peuvent également avoir lieu. Les caténaires seront particulièrement surveillées. La chaleur peut, en effet, détendre les câbles et provoquer un court-circuit s’ils touchent le toit du train.





Les usagers des transports sont, eux aussi, soumis à rude épreuve lors des épisodes caniculaires. La SNCF et la RATP ont toutefois prévu le coup avec des distributions en gare de bouteilles d'eau et d’éventails toute la semaine. À la SNCF, un stock de 150.000 bouteilles est déjà en attente d'utilisation. La RATP va elle aussi en distribuer gratuitement un peu partout sur le réseau comme à Châtelet et à la Gare de Lyon à partir de 16h30 ce lundi après-midi. Des messages de prévention vont aussi être diffusés et affichés pour rappeler l’importance de bien s’hydrater. Pensez aussi à signaler toute personne en difficulté qui serait prise d’un malaise.