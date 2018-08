Canicule : circulation "différenciée" lundi et mardi en Ile de France

Dans un contexte de départ en vacances, les agents chargés du contrôle feront preuve de discernement (les restrictions de circulation ne s’appliquent en tout état de cause pas aux véhicules comprenant trois personnes ou plus)

En raison de la pollution à l'ozone liée à la chaleur, la circulation "différenciée" sera mise en place lundi à Paris et en proche banlieue. Le secteur concerné couvre couvrantLa circulation des véhicules Crit'Air de niveau 5 (déjà interdits de 8h à 20h du lundi au vendredi à Paris) et les véhicules dotés de Crit'air 4 (véhicules immatriculés avant 2006 pour les diesel, et avant 1997 pour les véhicules essence) y sera ainsi interdite.Point d'orgue, la Mairie de Paris fait savoir que "".