Carburant : les prix ont légèrement baissé mais la grogne monte

Pour la deuxième semaine consécutive les prix des carburants affichent une très légère baisse. Le sans plomb 98 a diminué de 0,7 centime par litre en 7 jours pour atteindre en moyenne 1,635€ le litre. Le sans plomb 95 E5 présente le repli le plus important de la semaine avec -1,5€ c/l (1,552€/l). Le sans plomb 95 E10 est pour sa part à 1,543€/l (-0,8€c/l). Le prix du gazole a chuté de -0,7 c/l jusqu'à 1,535€/l.Toutefois, ces légères baisses des prix, enregistrées sur la semaine passée, ne doivent pas faire oublier la flambée des tarifs à la pompe observés ces derniers mois. Sur un an, le prix du SP 98 a grimpé de 21,7c/l (+15,30%). Les SP95 E5 et E10 affichent pour leur part des augmentations de 19,9c/l (+14,7%) et 21c/l (+15,8%) respectivement. Le gazole présente la plus forte hausse sur un an en ayant pris 29,5c/l (+23,80%).Face à cette flambée des prix importantes, les pétitions réclamant des baisses des taxes sur les carburants font le plein de signatures sur le net.Par exemple, la pétition lancée par Priscillia Ludosky en mai dernier sur le site "change.org" pour réclamer une baisse des tarifs à la pompe a vu le nombre de signataires grimper ces dernières semaines pour atteindre plus de 33 000 signatures. Sur " mesopinions.com" , une pétition similaire, lancée par Sophie, compte actuellement plus de 28 000 signatures.