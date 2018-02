Cathay Pacific : un nouveau salon à Hong Kong

Situé à proximité de la Porte 16 du Terminal 1, le nouveau salon de Cathay Pacific à Hong Kong Airport, baptisé The Deck, ouvrira ses portes le 22 mars prochain. L'espace proposera en self-service une gamme de plats internationaux fraîchement préparés. Les passagers retrouveront également The Noodle Bar, l’emblématique signature de la compagnie. Ils pourront ainsi choisir parmi une sélection de spécialités locales comme les nouilles wonton, les nouilles de boulettes de poisson, une variété de dim sum et de petits pains.



The Deck se distingue des autres salons de Cathay Pacific à Hong Kong par le fait qu'il se trouve sur un balcon sur le côté Est de l'aérogare. Depuis la terrasse, une véranda en forme de "L" ouverte sur le reste du lounge avec tables et sièges individuels, les visiteurs peuvent admirer la vue panoramique sur les pistes tout en profitant d'une grande variété de boissons et de mets.



Sur 823m2, l'espace peut accueillir 180 passagers. Il dispose de mobilier design et d'œuvres d'artistes locaux. Il est en outre équipé d'une zone de détente avec des chaises Solo sur-mesure, ainsi que de huit salles de douche, des toilettes et une gamme de sièges confortables.



The Deck rejoindra les autres salons de Cathay Pacific à HKIA (Hong Kong International Airport) : The Bridge, The Pier Business et First Class, The Wing Business et First Class et The Arrival. Le lounge The Cabin fermera, quant à lui, le 30 avril.