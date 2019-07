Cathay Pacific ouvre son nouveau salon à l'aéroport Shanghaï Pudong

Les passagers Premium peuvent désormais bénéficier du confort de ce nouveau salon, qui se veut une “bulle de sérénité conçue comme un appartement moderne et confortable “. Situé à proximité de la porte de départ D69 du Terminal 2, les 970 m² du lounge, comprenant 305 sièges, ont été dessinés par le studio londonien Studioilse.

Parmi les nombreux services proposés, on trouve un bar en libre-service, un comptoir déclinant une carte de cattering international et un noodle bar.