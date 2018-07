Ce passager a bien du mal à faire ranger son bagage dans l'avion (+vidéo)

Une courte vidéo amuse beaucoup les internautes ces derniers jours. Elle montre un passager ayant de grandes difficultés à faire rentrer sa valise cabine dans le compartiment à bagages d'un avion russe, et pour cause... elle est dans le mauvais sens ! Après plusieurs tentatives infructueuses, une hôtesse vient à son secours et lui donne la solution : il faut tout simplement mettre le bagage à plat.