Charente et Poitou en vigilance orange neige

La dépression qui est arrivée sur le sud-ouest de la France provoque " un enroulement neigeux quasi stationnaire qui persiste du Poitou vers le Médoc , explique Météo France. Sur la Charente-Maritime et le Poitou, l'épisode neigeux en cours va persister de manière assez intense jusqu'en soirée puis après 20h, les chutes de neige s'estomperont progressivement. " On attend une couche de neige de 5 à 10cm ".



La perturbation associée à la dépression donne des pluies depuis l'est de l'Occitanie vers le Massif central mais en soirée un net refroidissement va s'opérer et la limite de la neige va s'abaisser jusqu'à des basses altitudes. Sur les départements des Pyrénées et de l'Occitanie, à partir de la soirée et la nuit suivante, les pluies se transformeront en neige lourde et collante sur les départements en vigilance orange. On attend 2 à 5cm vers 100/300 m et localement jusqu'à 5 à 10cm, 10 à 20cm à partir de 400/500m et 20 à 25 cm au dessus de 500m.



Des chutes neige affecteront également dans une moindre mesure les départements du Lot et de l'Aveyron en vigilance jaune neige.

A noter également, de fortes chutes de neige sur les Pyrénées au dessus de 400 à 500m.