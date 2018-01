Chargé de Développement H/F

Sous l’impulsion du Responsable Développement, vous prospecterez une clientèle d’hôteliers sur des zones stratégiques et les accompagnerez tout au long du process d’affiliation et d’intégration. Vous assisterez les futurs affiliés dans leurs projets de construction ou de réhabilitation éventuels et participerez à des salons et événements liés au développement.Ce poste s'adresse à un diplômé d’études supérieures H/F justifiant d'une première expérience réussie en développement de réseau. La connaissance du monde de l’hôtellerie serait un plus. Votre disponibilité vous permettra de vous déplacer partout en France (50% de votre temps).Lieu de travail : COURBEVOIEInformations salariales : Entre 30 et 40 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : dpm@agencevitaeconseil.com