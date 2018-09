Chargé(e) d'exploitation à Bordeaux

- Gestion des implémentations des nouveaux clients- Assistance téléphonique aux utilisateurs clients ou collaborateurs VoyagExpert- Formation des utilisateurs d'outils de réservation en ligne chez les clients ou par téléphone,- Optimiser les process plateaux- Optimiser l'efficacité et la création marge plateau- Mettre en place et gérer les SLACette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l'Entreprise.De profil technique, vous maitrisez le langage du tourisme d'affaires.Poste autonome et polyvalent.Vous êtes intéressez ? N'hésitez plus ... postulez !Lieu de travail : BordeauxInformations salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDélacements fréquents ? : NonLes réponses doivent être formulées par mail à : eblin@voyagexpert.fr Mentionner en objet du mail : EXPLOIT/BORDEAUX