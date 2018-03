Chargé(e) de voyage (69)

Sous la responsabilité de la responsable voyages de la société :Gestion et organisation des voyages du personnel de la société, Gestion administrative des demandes de visas, Contrôle et validation de la facturation.Formation initiale: Bac + 2, idéalement dans le tourisme d’affaire Expérience requise: 2 ans minimumExpérience des voyages indispensable,Maitrise du Pack Office et Internet,Sens de l’organisation,Capacité à gérer plusieurs dossiers de front et hiérarchiser les priorités, Maitrise des couts, Polyvalence, Réactivité et dynamisme, Patience et maitrise de soi / sens du service, Respect des règles de la société, Anglais : Lu, écrit, parlé.Rémunération : à définir selon expérienceHoraires hebdomadaire : 5h / semaine (35H + 1H de pause rémunérée (soit une base de 156H mensuel) + 2.5H d’avance sur RTT)Avantages internes : chèques déjeuner Horaires variables, avec plages horaires fixes imposées.Lieu de travail : GIVORS (69)Déplacements fréquents ? : NonLes réponses doivent être formulées par mail à : djamila.rouchou@fivesgroup.com