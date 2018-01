Chargé(e) de voyage - H/F pour Ubisoft

Missions génériques :

Missions spécifiques :

Au sein de l’équipe Workplace, et plus particulièrement au sein du pôle Service Voyages, le Corporate Travel Specialist aidera les collaborateurs sur les points suivants :- Accompagnement des collaborateurs dans le cadre de leurs déplacements aériens et terrestres : traitement des réservations, demandes de visa, …- Négociation des contrats, relation fournisseurs- Administration des enquêtes de satisfaction- Recommandations en fonction du profil client et du type de voyage- Elaboration de voyages clé en main : transports, établissements, expérience voyageur, … pour les individus et pour les groupes- Application de la politique voyages et suivi du respect de cette politique par les voyageurs- Formation des nouveaux voyageurs sur les outils et process- Participer à la rédaction d’outils de communication visant à mieux informer les collaborateurs sur l’actualité Voyages : newsletters, blog voyages, …- Participer à la mise en place d’outils de reporting consolidés pour l’équipe- Organisation de circuits complexes : multi-destination et multi-voyageurs- Identification des partenaires dans le cadre de voyages inédits- Gestion des litiges/réclamations avec les compagnies de transport- Traitement des demandes spécifiques et des exigences du top managementVous avez un minimum de 2 ans d’expérience réussie en Corporate Travel ou en agence de voyages.Vous êtes familier(e) des systèmes de réservation des agences (GDS) et disposez d’une bonne connaissance des tarifications des compagnies de transport : yield management.Vous avez une très bonne maîtrise des outils bureautiques et notamment d’Excel. Vous aimez le travail en équipe et êtes doté(e) d’un excellent relationnel.Vous faites preuve de très bonnes qualités de rigueur et d'organisation.Vous avez une bonne maitrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.Lieu de travail : MontreuilInformations salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents ? : NonLes réponses doivent être formulées par mail à : louise.bruggeman@ubisoft.com