Issue d'une formation événementiel et tourisme d'affaires, j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que chargée de projet événementiel au sein d'une société prestataire événementiel sur Nantes. Ma principale mission était la prise en charge et la gestion de l'événement de A à Z, de la prise en note du cahier des charges jusqu'à la facturation en passant par la gestion des prestataires, de la logistique et des imprévus.J'ai aujourd'hui des compétences particulières en conduite de projet, en relation client ainsi qu'en approche commerciale. Cette expérience m'a apporté ténacité, rigueur et a fait de moi une personne orientée vers l'action.J'ai quitté cette structure au mois d'octobre dernier afin de mettre mes compétences au service d'une nouvelle structure qui pourra me proposer de nouveaux challenges.Passionnée par les voyages, riche d'une formation d'anglais, je suis donc à l'écoute d'opportunités dans le domaine de l'événementiel et du voyage d'affaires.Intitulé du poste recherché : Chargée de projet événementiel et tourisme d'affairesLieu de travail souhaité : NantesPrétentions salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents acceptés ? OuiSi le profil de cette candidate vous intéresse, merci de demander son CV et son contact à notre assistante Annick Legendre en précisant la référence "Chargée de projet événementiel et tourisme d'affaires à Nantes"