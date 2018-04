Je suis chargée de déplacements en entreprise depuis 3 ans. Ancienne conseillère voyages en agence de voyages mixte (loisirs et affaires), j'ai acquis de nombreuses compétences et connaissances supplémentaires à ma formation initiale, BTS Tourisme-Vente et Production Touristiques.Mon poste actuel s'articule autour des points suivants :- Organisation des voyages pour les collaborateurs et membres du CODIR- Gestion d'une flotte auto (25 véhicules)- Élaboration et mise à jour des politiques voyages, frais professionnels et véhicules de la flotte- Négociation et gestion de la relation fournisseurs- Contrôle des notes de frais- Mise en place et suivi du projet ; déploiement et administration d'un outil de gestion voyages et notes de frais - ConcurJe suis une personne rigoureuse, organisée et dynamique. Je sais être force de propositions et d'améliorations, en gardant à l'esprit les intérêts de l'entreprise (confort, cout, sécurité).J'ai la réelle envie de continuer à progresser et mettre mes compétences au service d'un nouveau challenge.Intitulé du poste recherché : Chargée de voyagesLieu de travail souhaité : PACAPrétentions salariales : Entre 30 et 40 000 € par anSi le profil de cette candidate vous intéresse, n'hésitez pas à demander ses coordonnées à notre assistante Annick Legendre avec la référence "Chargée de voyages en PACA".