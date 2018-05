Je sais faire preuve d’initiative en travaillant en parfaite autonomie, je dispose également d’un bon relationnel et apprécie le travail en équipe.Je suis à présent à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles, et j'ai la réelle envie de continuer à progresser en mettant à profit mes aptitudes et mes compétences au service de mon nouveau poste.- Maîtrise des méthodes et techniques de vente en BtoB- Relation client : assistance, fidélisation, traitement des réclamations- Veille au suivi des conditions contractuelles (tarifaires, promotionnelles)- Etude et réponse aux demandes de disponibilités des partenaires et proposition des solutions alternatives dans les délais- Maitrise des outils et technologies utilisés dans le cadre de la gestion des voyages et réservations en ligne- Rédaction et présentation de documents notamment pour communiquer efficacement auprès des utilisateurs internes- Participation à la démarche qualité et à l’amélioration de la performance : mise en forme de tableaux de bord et des rapports pour le suivi du CA-Polyvalence, priorisation des tâches-Aptitude à travailler en équipe-Discrétion et respect de la confidentialité -Capacité d’écoute et de réflexion pour gérer efficacement les relations en interne et externe -Disponibilité et flexibilité -Capacités à gérer les difficultés et trouver des solutions -Capacités rédactionnellesIntitulé du poste recherché : Chargée de Voyages entreprise - Coordinatrice de Voyages et déplacements professionnelsLieu de travail souhaité : Toulouse; Région de ToulousePrétentions salariales : Entre 15 et 25 000 € par anSi le profil de cette candidate vous intéresse, ne manquez pas de demander ses CV et coordonnées à notre assistante Annick Legendre en mentionnant la référence "Chargée de voyages en entreprise - région Toulouse"