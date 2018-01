Châteauform’ : 15 nouveaux sites en 2017

Le Groupe français Châteauform’ a vu son chiffre d'affaires et sa taille doubler en 2 ans. Cette croissance a été réalisée grâce à des acquisitions, une diversification de son offre et à de nombreuses ouvertures de sites partout en Europe.



Le spécialiste des lieux événementiels a ouvert 15 nouveaux sites en 2017 : 9 à Paris, dont l’emblématique Salle Wagram et Les Docks de Paris, 2 châteaux en Île-de-France, 4 demeures en Allemagne. Fin 2017, Châteauform’ comptait ainsi 60 sites dans 6 pays en Europe.



2018 sera marquée par l'inauguration du Palais des congrès de Paris-Saclay ainsi que des ouvertures à Liège en Belgique et à Barcelone en Espagne