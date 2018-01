Châteauform’ : une adresse dédiée à la formation, porte de Versailles

Châteauform’ College La Manufacture s'est installé à Issy-les-Moulineaux dans les locaux où sont nées les fameuses cigarettes Gitanes. Avec une décoration suivant le thème de "l’école d’antan", les 21 espaces événementiels se déclinent en salle de dessin, de chimie, de CDI, de bureau du proviseur… Il y a également un Foyer et une Cafet’.La 6ème adresse Collège de Chateauform' est un cadre pensé pour faciliter les apprentissages. Il propose ainsi plus de 1700 m² d’espaces répartis en 21 salles modulables et à la lumière du jour. La salle plénière peut recevoir jusqu’à 80 participants tandis que les 20 salles de réunions ont une capacité pouvant atteindre 50 personnes. Elles disposent toutes des équipements high-tech audiovisuels dernier cri.La Cafet’ est le lieu où les participants se retrouvent pour se restaurer entre deux leçons. Elle propose une cuisine simple et gourmande. Elle se décline selon les envies et le planning des formateurs : déjeuners, dîners, cocktails… Quand sonne « l’heure de la récré », les participants peuvent se retrouver au Foyer, un espace de convivialité et de partage.15 Bis rue Ernest Renan92130 Issy-les-MoulineauxMétro : Station Porte de Versaille ou Corentin Celton