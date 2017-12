Chateauform en nouvelle formule resto

"Après quelques mois de réflexion dans son laboratoire de Chevilly-Larue, proche de Rungis, le traiteur revient sur le devant de la scène avec une carte réinventée, colorée et inspirée".

Le mariage entre Eurosites et le groupe Châteauform' en janvier 2017 a donné naissance à la nouvelle offre traiteur baptisée Nomad, a table de Châteauform’. Le groupe spécialisé dans l'accueil de séminaire et d'événement d'entreprise explique :Nomad, La table de Châteauform’ a été pensé pour accompagner les événements des 6 adresses événementielles parisiennes de l'entreprise : La Salle Wagram, Les Docks de Paris, La Terrasse du CNIT, Le 49 Saint Dominique, Le Podium de George V et le Palais des Congrès de Paris Saclay (ouverture 2018). Toutefois, cette offre traiteur peut également se déplacer dans un lieu choisi par le client.Nomad, la table de Châteauform’ s'appuie sur la théâtralisation et propose par exemple un défilé de planches géantes portées à l’épaule, des préparations culinaires en live, des conseils et partages avec les invités. Les plats sont préparés avec des produits de saison sélectionnés auprès de producteurs locaux. La carte se veut gourmande, généreuse et authentique.L'entreprise offre des forfaits tout compris et des solutions sur-mesure selon les besoins.