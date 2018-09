Chef de Projet Evénementiel (H/F)

Vous accompagnez ainsi vos clients de la spécification du cahier des charges à la mise en œuvre de leurs événements professionnels. Véritable chef d'orchestre,vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes en place (hôteliers, traiteurs, prestataires techniques...),vous participez activement à la planification et à la coordination des événements,vous en assurez le suivi qualitatif et quantitatif et êtes garant du respect des procédures opérationnelles et vous êtes force de proposition et conseil auprès de la Direction commerciale et technologique. Intégré(e) à l'équipe commerciale,vous contribuez au développement d'un portefeuille de clients existants.Lieu de travail : Paris et IDFInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : cdrezet@epsagroupe.com