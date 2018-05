Chef de Projet MICE (H/F)

Rattaché au pôle tourisme d’affaires, vous participez avec les directeurs(rices) de clientèle à la conception, la vente et la livraison du projet. Coordinateur(trice) expérimenté(e), vous êtes le référent du projet. Vous gérez la relation client, travaillez à l’élaboration des offres, devis, achat auprès des fournisseurs et opérations, effectuez le suivi, la coordination et l’accompagnement des opérations et gérez le budget, la facturation et la rentabilité du projet.Bac+ 3/5 tourisme, commerce ; vous justifiez de 3/5 années d’expérience en gestion de projet dans le voyages d’affaires.Aptitude commerciale pour un bon suivi de la clientèle Rigueur et organisation pour le bon suivi des dossiers Entregent, dynamisme et sociabilité pour un bon travail en équipe Anglais parlé/écrit requis Expérience confirmée nécessaire à un poste similaire Aptitude à la négociation et à travailler sous pression Mobilité pour déplacement France et Etranger.Permis BCDI temps pleinRémunération : fixe (selon expérience) + prime + mutuelleLieu de travail : Paris 19emeDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : info@prometour.fr - par courrier : Prometour14 quai de la Loire75019 Paris