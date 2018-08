Chef de projet Tourisme à Bordeaux

Analyser et optimiser l'ensemble des process d'affaires.Vous maitrisez les logiciels de réservations et justifiez de 5 ans dans le secteur du tourisme, dans une compagnie aérienne, en hôtellerie ou sur des postes similaires.Passionné(e) de voyages et doté(e) d'une bonne résistance au stress, vous avez le souci constant du service client et faites preuve de grandes qualités relationnelles.Une formation sur nos produits et sur nos procédures internes vous permettra de vous intégrer rapidement aux équipes en place.Vous êtes intéressez ? N'hésitez plus ... postulez !Lieu de travail : BORDEAUXInformations salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents ? : NonLes réponses doivent être formulées par mail à : eblin@voyagexpert.fr Référence à indiquer en objet du mail : CONSULTANT/BORDEAUX