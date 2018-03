Chef de projet implémentation H/F

Dans le cadre de vos missions, vous devrez :



Piloter et coordonner les différents acteurs internes et externes concernés jusqu’au GO Live dans le respect du timing,

Déterminer le cahier des charges (analyse, recommandations, mise en œuvre, tests et déploiement) et le planning en collaboration avec le client,

Récolter tous documents et informations indispensables au paramétrage des outils (profils clients, ventilation analytiques, politique voyages, workflows, modes de règlement, modalités de servicing on et offline, etc.),

Rédiger et documenter les livrables techniques et opérationnels,

Accompagner le client : conseiller sur les Best Practices métier, former les utilisateurs pour une adoption optimale de la solution et servicing agence.



Profil



Vous avez une connaissance accrue du secteur du voyage d’affaires.

Vous maîtrisez la gestion de projet et vous faites preuve de grande rigueur. Vous avez une bonne maîtrise des outils technologiques du voyage d’affaires (SBT, Sabre), et vous maitrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral.

Vous faites preuve d’un grand sens de l’organisation et du travail en équipe.

Vous êtes sensible et à l’écoute des évolutions technologiques du secteur.

Vous avez la culture du résultat et des facultés d’analyses avancées.



Vous pensez correspondre à ce profil, alors n’hésitez plus !



Informations pratiques



Rémunération sur 13 mois

Avantages sociaux : carte chèque de table, mutuelle et prévoyance, PEE, plan de participation, primes selon résultats, CE

Informations salariales : Entre 30 et 40 000 € par an

Lieu de travail : PARIS 12

Déplacements fréquents ? Non



Les réponses doivent être formulées au choix :

- par mail à :[ job@fftparis.com]mail: job@fftparis.com

- par courrier à : FFT Paris

63 bis avenue Ledru Rollin

75012 PARIS

Référence à indiquer sur l'enveloppe : service RH