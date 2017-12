Chef de projet secteur bancaire / lettrage

3 principales missions

Description du profil

Infos pratiques

• Mise en forme et envoi des rapports d'anomalie détaillés en intégrant les informations des programmes cartes d'achats à partir du référentiel communiqué tous les mois• Traitement des questions reçues• Envoi des soldes et des mouvements des comptes techniques chaque semaine aux différentes institution pour le suivi des comptes techniques associés aux programmes carte d’achats• Analyse des fichiers des suspens transmis par le back office sur les dernières mises à jour• Traitement des retours d'anomalie avant envoi au back office pour les retours ayant un impact comptable : justification des suspens anciens ou instruction pour régularisations manuelles• Traitement des retours d'anomalies des équipes internes avant envoi au back office• Envoi des régularisations au back office Télématique entre les comptes techniques (erreurs d'imputations des Ministères• Suivi des évolutions techniques liées au lettrage : coordination des actions avec les équipes techniques et saisie des demandes des évolutions dans les outils internes de la banque• Mise en place des actions pour les institutions ne respectant pas le délai maximum de règlement• Mise en place de réunions de suivi trimestriels internes voire avec la Direction des Achats de l’Etat si besoinDisposant d'une formation bac+2 à bac +5 avec des connaissances comptables, nous attendons principalement de vous :• Capacité à travailler en équipe et à coordonner différents acteurs sur un projet• Capacité d'organisation et rigueur dans l'approche• Sens important du relationnel et de la communication• Maîtrise du pack officeLieu de travail : LevalloisInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : cdrezet@epsagroupe.com - par courrier à :EPSAC. DREZET65 rue d'Anjou75008 PARISRetrouvez l'annonce sur le site d'Epsa