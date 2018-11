Chiang Mai (Thaïlande): des avions bloqués au sol par des lanternes du 21 au 23 novembre

Pendant le festival des lanternes de Yi Peng, qui coïncide avec Loy Krathong (au moment de la pleine lune le 23 novembre 2018), les habitants de Chiang Mai et les participants lâchent des lanternes volantes.



Les autorités craignent que cette jolie tradition mette en danger la sécurité des vols. Elles ont donc décidé de supprimer 60 liaisons et de reprogrammer 88 vols à des horaires différents entre les 21 et 23 novembre.



Des annulations et retards de dernière minute sont également possibles. Il est ainsi conseillé de vérifier le statut de son vol avant de se rendre à l'aéroport.



Et pour les voyageurs d'affaires qui voudraient suivre la tradition pendant leur séjour dans la ville, attention : le lâcher de lanternes a aussi été encadré. Il ne pourra être effectué qu'entre 19h00 et 21h00 du 21 au 23 novembre.