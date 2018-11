Circulation perturbée ce lundi en Ile-de-France

Les ambulanciers sont en grève; c'est un mouvement national. Ils manifestent ce lundi, en cortège, contre la réforme du financement des transports sanitaires. Plus de 2.000 ambulanciers sont attendus dans Paris. Les ambulanciers doivent se retrouver vers 16h00 devant le ministère de la Santé dans le 7e arrondissement.



La circulation a été très perturbée sur l'A4 et sur le périphérique parisien au niveau de Bercy ce lundi matin. A midi cela coinçait encore sur le périphérique. L'accès vers le périphérique nord a été bloqué. Vers 7 heures près de 300 ambulanciers étaient rassemblés porte de la Villette à Paris. A 7h 30, les CRS bloquaient la porte de Pantin, les ambulances des manifestants étaient à l'arrêt et le périphérique intérieur était complètement saturé.



Attention à la circulation en fin de journée autour du 7e arrondissement ainsi que sur les quais et aux sorties de Paris où les cortèges d'ambulances ne manqueront pas de se diriger après leur rassemblement au ministère de la Santé.