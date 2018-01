Commercial Loisirs pour les marchés Anglo-Saxons, Amérique du Nord, Latam et Europe H/F

Sous l’impulsion du Responsable du Pôle Loisirs, vous contribuerez activement au développement des ventes « loisirs » sur les hôtels du Groupe. Vous détecterez des projets clients, négocierez les tarifs et élaborerez des devis pour des groupes « loisirs ». Vous gérerez et animerez un portefeuille de tours opérateurs, autocaristes ou grossistes et participerez à des salons et worshops en France comme à l’étranger.Ce poste s'adresse à un diplômé d’études supérieures H/F justifiant d'une première expérience commerciale réussie dans le secteur du tourisme ou de l’hôtellerie. La maîtrise de l’anglais et de l’espagnol est indispensable. Votre disponibilité vous permettra de vous déplacer en France comme à l’international (20% de votre temps).Lieu de travail : COURBEVOIEInformations salariales : Entre 30 et 40 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : dpm@agencevitaeconseil.com