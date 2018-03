Commercial acquisition Grands Comptes H/F pour HCorpo

Rattaché(e) au directeur commercial, vous serez :- En charge du développement de notre offre commerciale et démarchez une clientèle de Grandes et Moyennes entreprises et d'organismes publics;- En charge de la prospection, de la gestion des appels d'offres et de la signature des contrats.Vous avez un profil de « chasseur » et justifiez d'une expérience dans le corporate travel, idéalement dans la vente de services aux entreprises et au contact d'acheteurs.Vous parlez couramment anglais et aimez relever des challenges dans un environnement concurrentiel.Vous ne concevez pas votre métier de commercial sans cultiver la satisfaction de vos clients.Votre dynamisme, votre capacité de persuasion, vos qualités organisationnelles et relationnelles, seront vos atouts majeurs, alors rejoignez-nous!Poste en CDI à pourvoir immédiatementInformations salariales : A déterminer selon le profilLieu : Levallois-PerretMerci d’envoyer votre CV + Lettre de motivation à recrutement@hcorpo.com