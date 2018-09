Commercial(e) sédentaire Mice et Business Travel

- La qualification de notre base de données prospects pour détecter les leads à potentiel,- La prise de RDV qualifiés avec les décideurs,- La gestion des leads entrants,- La recherche d'opportunités commerciales auprès de nos prestataires,- La détection des appels d'offres.- Vous êtes à l'aise au téléphone et avez un esprit de "chasseur",- Vous êtes doté(e) d'une réelle capacité d'écoute et d'analyse du besoin,- Maîtrise des techniques de prospection, vente et négociation,- Belle aisance relationnelle,- Organisé(e), rigoureux(se), dynamique,- Vous avez un sens développé du service et de la satisfaction clients,- Vous êtes rigoureux(se) dans votre travail en particulier sur la bonne tenue du CRM,- Maîtrise de la relation commerciale,- Fluent in English,- Vous avez acquis une expérience de 2 ans minimum dans des fonctions de ventes B to B idéalement dans le secteur du tourisme et plus particulièrement du tourisme d'affaires.Rémunération sur 13 mois selon profilAvantages sociaux : chèque de table, mutuelle et prévoyance, PEE, plan de participation, primes selon résultats, CE Télétravail possibleLieu de travail : ParisDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées :- par mail à : job@fftparis.com - par courrier à Frequent Flyer Travel Paris63bis avenue Ledru Rollin75012 ParisRéférence à indiquer sur l'enveloppe : à l'attention du Service RH