Commercial voyages d'affaires

La fiche PDF de présentation du poste est à consulter ci dessous.

Au sein de l’équipe commerciale, vous serez en charge de développer le chiffre d’affaires sur un portefeuille client d’une région géographique dédiée :- Prospection téléphonique- Rendez-vous prospects : présentation de l’agence et de nos produits et services- Réponse aux appels d’offres (marchés publics/privés) : rédaction des mémoires techniques conformément au cahier des charges- Négociation jusqu’à la signature du contrat- Interface entre le service implémentation et l’équipe des opérations- Expérience dans le secteur du Business Travel- Excellente connaissance de l’industrie du tourisme (outils technologiques, TMC etc…)- Formation école supérieure (commerce, tourisme…)- Sens de la relation commerciale, autonome, rigoureux, réactif- Qualités rédactionnelles- Maîtrise du Pack OfficePoste en CDI à pourvoir immédiatementMode de rémunération : Fixe + Variable à déterminer selon le profilLieu de travail : ParisDéplacements fréquents ? OuiN’hésitez pas à nous retourner votre candidature à: rh@jancarthier.fr