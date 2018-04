Conseiller Voyage d'affaires - CDI - Paris 17

Rattaché(e) à une responsable d’équipe,sont :- Gérer les réservations de voyages professionnels pour les sociétés en compte (aérien, train, hôtels, location de voiture et services annexes) et assister les clients sur les portails « on line »- Conseiller les clients pour leur apporter la meilleure offre et un service irréprochable- Accompagner les clients sur les outils de réservation en ligne (KDS, Traveldoo…)- La maîtrise parfaite du GDS Amadeus- Excellent relationnel- Esprit d’équipe et sens du service OBLIGATOIREFormation souhaitée :De formation type BTS ou licence de tourisme, une expérience confirmée d’au moins 5 ans en agence de voyage d’affaires est nécessaire.Lieu de travail : 48 bd des Batignolles 75017 ParisDéplacements fréquents ? : NonSalaire : A partir de 2200 euros brut sur 13 mois (en fonction du profil) + primesRéponse par mail uniquement à : Profildereve@wagram-voyages.com avec la référence : CVAavril2018