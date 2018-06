Conseiller Voyages d'affaires H/F

Au-delà des connaissances techniques, nous recherchons avant tout un/une collaborateur autonome, ambitieux et capable de prendre des décision dans l'urgence.Attiré par un groupe dynamique, il/elle mettra en avant ses qualités d’ouverture, son sens du résultat et ses qualités relationnelles.Selectour Vairon Voyages est une entreprise familiale, spécialisée dans la gestion et l’optimisation des dépenses voyages des entreprises. Généraliste, nous intervenons dans tous les secteurs d’activités lies aux déplacements professionnels des entreprises françaises et étrangères.Lieu de travail : Fontenay-sous-BoisInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : jmichonet@vaironvoyages.com - par courrier àSelectour Vairon Voyages1 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny94120 Fontenay-sous-Bois